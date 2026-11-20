وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، اللواء تركي المالكي، إن العملية مستمرة، وإن القوات استهدفت قدرات تشغيلية في ميناء الحديدة ساهمت في عمليات تهريب ونقل الأسلحة والصواريخ.

وأوضح المالكي أن عملية عسكرية نفذت فجر الجمعة في صنعاء لاستهداف قدرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وركزت على تدمير مصادر التهديد وتحييدها لمنع استهداف المدنيين.

وأعلن تدمير 7 أهداف قال إنها خصصت للاستخدام العسكري ودعم المجهود الحربي للحوثيين، إلى جانب 6 ورش لتصنيع وتجميع هياكل منصات إطلاق الصواريخ الباليستية والمسيرات.

وأضاف أن العملية شملت تحييد أحد مستودعات الإمداد الرئيسية التابعة للحوثيين في صنعاء.