وذكر بيان مشترك أن غارة نفذت الثلاثاء أسفرت عن مقتل أحمد أبو أرمانة، الذي وصفه بأنه قائد قوات النخبة في "لواء المخيمات الوسطى" التابع للجهاد الإسلامي، والمسؤول عن تدريب عناصر الحركة والتنسيق العسكري مع حماس.

وأضاف البيان أن عبد الرؤوف نعيم عبد الحي نبهان قتل الأربعاء في منطقة النصيرات، مشيرا إلى أنه كان نائب قائد إحدى مجموعات النخبة في الجناح العسكري لحماس، وأنه تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية خلال هجوم السابع من أكتوبر.

كما أعلن مقتل ثائر الودية، الذي وصفه بأنه قائد قوات النخبة التابعة للجهاد الإسلامي في منطقة مدينة غزة، في غارة داخل المدينة الخميس.

واتهم الجيش والشاباك القياديين الثلاثة بالعمل على تنفيذ هجمات ضد القوات والمدنيين الإسرائيليين، ومحاولة استعادة القدرات العسكرية للحركتين، معتبرين أن أنشطتهم تمثل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار.