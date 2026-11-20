وقال عمر، في حديث لسكاي نيوز عربية، إن استهداف المصالح المستفيدة من استمرار القتال يمثل مدخلا لتقليل تعقيدات إنهاء الحرب، معتبرا أن الأزمة تتجاوز المواجهة العسكرية إلى شبكة نفوذ تتكسب من إطالة أمدها.

مصالح تغذي الحرب

ورأى عمر أن تصريحات المستشار الأميركي مسعد بولس بشأن دور جماعات مرتبطة بالإخوان في تأجيج الصراع تعكس اهتماما دوليا متزايدا بالقوى والمصالح التي تغذي استمراره.

واتهم الحركة الإسلامية بإشعال الحرب وإطالة أمدها، وقال إنها، في تقديره، ليست مجرد حليف لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بل قوة متغلغلة في الأجهزة الأمنية والعسكرية ومفاصل السلطة.

واعتبر أن البرهان لم يقدم خطوات جدية لفك الارتباط بالإسلاميين، وأن الحديث عن الابتعاد عنهم يتناقض، بحسب وصفه، مع استمرار نفوذ قياداتهم وتحركاتهم.

وأضاف أن تغلغل الحركة داخل المؤسسة العسكرية امتد لعقود، مشددا على أن إنهاء هذا الارتباط يصب في مصلحة السودانيين والجيش نفسه، ويتيح توجيه مؤسسات الدولة لخدمة المصلحة الوطنية.

أحمد هارون واختبار المحاسبة

وفي ملف العدالة، انتقد عمر التعامل مع قضية أحمد هارون، معتبرا أن الأنباء عن اعتقاله جاءت لاحتواء الضغوط التي أعقبت ظهوره العلني.

وقال إن تسليم هارون والرئيس السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية يمثل اختبارا لجدية السلطة في التعامل مع مطالب المحاسبة.

وأشار إلى مذكرة لقوى مدنية سودانية وموقف لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، قال إنهما طالبا بتسليمهما إلى المحكمة.

وربط عمر بين حماية قيادات النظام السابق واستمرار الإفلات من العقاب، معتبرا أن غياب المحاسبة يشجع تكرار الانتهاكات ويعرقل استقرار السودان.

كما استشهد بظهور ناجي عبد الله في النيل الأزرق، رغم حديث سابق عن اعتقاله، دليلا، من وجهة نظره، على استمرار نفوذ الحركة الإسلامية وعدم جدية إجراءات فك الارتباط بها.

موارد للحرب ومدنيون بلا غذاء

وعلى المستوى الإنساني، قال عمر إن السودانيين يواجهون أزمة غير مسبوقة، بين مناطق لا يصل إليها الطعام، وأخرى تتوفر فيها سلع بأسعار تفوق قدرة السكان على الشراء، مع تدهور قيمة الجنيه وتراجع الموارد.

وانتقد توجيه الموارد إلى القتال بدلا من تلبية الاحتياجات الأساسية، قائلا: "الشعب لا يريد مسيرات تقتله. يريد رغيف خبز يأكله، ويريد دواء يعالجه".

وأكد أن الانتهاكات تطال المدنيين من طرفي الحرب، مشيرا إلى أن بعض النازحين تعرضوا للتشريد أكثر من مرة، بعدما لاحقتهم المعارك إلى المخيمات التي لجؤوا إليها طلبا للأمان.

ودعا إلى حظر شامل لتوريد السلاح إلى جميع أنحاء السودان، خصوصا المسيرات، والضغط من أجل إقرار ذلك في مجلس الأمن الدولي، معتبرا أن تعطيل هذه الخطوة يرتب مسؤولية عن استمرار معاناة المدنيين.

قوة مدنية لسلام مستدام

وقال عمر: "لا سلام مستدام ولا مخرج حكيم للسودان بدون مستقبل مدني ديمقراطي"، مؤكدا أن تحقيق ذلك يتطلب قوة مدنية واسعة الانتشار وجيدة التنظيم، تعبر عن تطلعات السودانيين وتبتعد عن دعم الحرب.

ودعا القوى المدنية إلى توسيع قاعدتها وتنظيم صفوفها والعمل المشترك، لزيادة الضغط على أطراف القتال وإيقاف الحرب، والتمهيد لبناء دولة تخضع مؤسساتها لسلطة مدنية ديمقراطية.