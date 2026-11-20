وجاء ذلك في كلمة وجهها إلى التشكيلات والوحدات العسكرية الماسكة للأرض في جرف الصخر، التي نفذت المهام الموكلة إليها ضمن قاطع المقر المسيطر في المنطقة، بحسب بيان لمكتبه.

وقال الزيدي: "من جرف النصر تنطلق البداية لفرض سلطة الدولة على كامل الأرض العراقية، حتى نواجه أي فساد أو سلاح منفلت في بلدنا"، واصفا المرحلة بأنها بداية لـ"عراق واحد قوي وعادل، يحكمه الدستور والقانون".

وأوصى الزيدي القوات بـ"ضبط النفس والحكمة"، قائلا: "لا نخوض معركة، فكل الموجودين هناك هم إخوانكم، ولا عدو بينكم ولا خصم أمامكم، هم أبناء هذا الوطن ودمهم دمنا".

وأكد أن المرحلة تقوم على "الاحتواء وليس الإقصاء"، مضيفا أن الجميع سينخرطون في القوات المسلحة "تحت راية واحدة، وقيادة واحدة وقانون واحد".

وشدد على ثبات قرار حصر السلاح بيد الدولة، قائلا: "لا سلاح إلا سلاح العراق، ولا قرار إلا قرار العراق، ولا راية تعلو فوق راية العراق".

وفي وقت سابق من الجمعة، بدأت القوات الأمنية العراقية دخول منطقة جرف الصخر، شمالي محافظة بابل، بالتزامن مع انتهاء المهلة التي حددها الزيدي لخروج كتائب حزب الله العراقي من المنطقة.

ويأتي التحرك بعد ترتيبات لإعادة انتشار القوات وبسط سلطة الدولة، على خلفية تحقيق حكومي قالت بغداد إنه أثبت وجود عمليات لتهريب النفط من المنطقة، وهي اتهامات نفتها الكتائب.

وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أوضح أن مهمة حماية خطوط النفط أُسندت إلى شرطة الطاقة، مع إبقاء جهاز مكافحة الإرهاب قوة احتياطية للقائد العام.

وأكد رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن أن التوجيهات الجديدة تقضي بألا يكون للكتائب أي انتشار في جرف الصخر.