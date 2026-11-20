وكتب المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي في منشور على منصة "إكس" أرفقه بخارطة: "نطلب من المدنيين إخلاء ميناء الحديدة بحسب الخارطة التوضيحية للموقع، وذلك لسلامتهم".

ويعد ميناء الحديدة، المطل على البحر الأحمر، أحد أبرز الموانئ اليمنية، ويمثل منفذا رئيسيا لدخول الواردات التجارية والمواد الغذائية والوقود والمساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ويأتي التحذير وسط تصعيد عسكري متبادل بين السعودية والحوثيين، شمل غارات جوية على مناطق خاضعة لسيطرة التنظيم في اليمن، وهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه الأراضي السعودية.

وكانت السعودية أعلنت، الجمعة، اعتراض صاروخ باليستي وطائرات مسيّرة أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة، بعد يوم من تعرض برج يضم مقر صندوق الاستثمارات العامة في الرياض لأضرار جراء هجوم حوثي، دون تسجيل إصابات.

وتجددت المواجهات بين الجانبين في يوليو الماضي، بعد فترة من التهدئة النسبية أعقبت هدنة عام 2022، فيما شهدت الأسابيع الأخيرة تصعيدا في الهجمات على المنشآت الحيوية والمواقع العسكرية.