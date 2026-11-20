ووصف المستشار السابق في وزارة الدفاع العراقية معن الجبوري التحرك بأنه "خطوة بالاتجاه الصحيح"، معتبرا أن دخول القوات الرسمية ينقل سلطة إدارة المنطقة إلى مؤسسات الدولة بعد سنوات من سيطرة كتائب حزب الله العراقي عليها.

وأعلن قائد "المقر المسيطر" في جرف النصر، الفريق الركن أحمد حاتم حميد، افتتاح المقر ضمن إجراءات تعزيز الأمن وتنظيم انتشار القوات.

وكانت مصادر عراقية قد كشفت عن اجتماع ميداني عقده قائد الشرطة الاتحادية في معسكر الحامية قبل الدخول.

وفي الأنبار، رفعت دائرة الصحة جاهزية المستشفيات ومراكز الإسعاف إلى أقصى مستوى، تحسبا لعملية عسكرية قالت قيادة عمليات الأنبار إنها ستبدأ اليوم.

قيادة رسمية لإدارة المنطقة

وقال الجبوري، في حديثه إلى "سكاي نيوز عربية" من بغداد، إن أهمية الخطوة تكمن في دخول الجيش والشرطة الاتحادية وقوات رسمية أخرى، وتشكيل مقر يعمل بإشراف القائد العام للقوات المسلحة.

واعتبر أن الحكومات السابقة لم تصل إلى هذه المرحلة، وأن المقر الجديد سيتولى إدارة العمليات العسكرية والإدارية في جرف الصخر.

وأضاف أن مهلة الشهر الممنوحة للكتائب للخروج تراعي، في تقديره، الجانب النفسي للفصيل، لتجنب تصوير انسحابه باعتباره هزيمة. لكنه رأى أن المهلة لا تغير اتجاه التحرك، متوقعا ألا يُسمح للكتائب بنقل الأسلحة والصواريخ والمسيّرات أو منشآت تصنيعها إلى مواقع انتشار جديدة. ووصف ذلك بأنه "عملية تجريد أولية" قد تتبعها خطوات أوسع.

تأهب صحي وعسكري من دون مؤشرات صدام

واستبعد الجبوري وقوع مواجهة مسلحة في المرحلة الحالية، معتبرا أن رفع جاهزية المستشفيات إجراء احترازي يراعي أسوأ الاحتمالات، تحسبا لأي احتكاك غير محسوب.

وقال إنه لا يرى مؤشرات على صدام بعد دخول القوات وافتتاح مقر القيادة، مرجحا أن الأطراف المعنية اقتنعت بأن خروج الكتائب أصبح أمرا لا رجعة فيه.

وبحسب قراءته، فإن بدء الانتشار الرسمي يفترض وجود اتفاق سبق التنفيذ، يشمل الحشد الشعبي أيضا. ورأى أن تراجع القوات الحكومية وانسحابها من المنطقة بات مستبعدا بعدما بدأت مسك الأرض وتوزيع المسؤوليات بين الوحدات المشاركة.

وأشار إلى بقاء جهاز مكافحة الإرهاب في حالة تأهب للتعامل مع أي طارئ، وإلى مشاركة اللواءين 72 و79 من الحشد الشعبي. وقال إن هذين التشكيلين أعلنا ولاءهما للحكومة وانخراطهما في العملية السياسية، معتبرا أن مشاركتهما تعزز فرص تنفيذ الترتيبات وتحد من احتمال تمرد الكتائب عليها.

النفوذ الإيراني أمام اختبار التنفيذ

وفي شأن احتمال تدخل إيران لتغيير المسار، قال الجبوري إن مهمة قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني لم تنجح، وفق تقييمه، في دفع الحكومة العراقية إلى التراجع عن قرارها.

وأضاف أن رئيس الوزراء علي الزيدي لم يلتق قاآني، بحسب المعلومات التي قال إنه يمتلكها، ورأى في ذلك مؤشرا إلى تراجع قدرة طهران على فرض خياراتها مقارنة بالماضي.

وربط الجبوري قدرة الزيدي على المضي في الإجراءات بالدعم الأميركي الذي قال إنه منح الحكومة زخما، إلى جانب استعادة القوات المسلحة دورها في المنطقة.

واعتبر أن الفصائل كانت تتصرف سابقا باعتبارها أعلى سلطة من الأجهزة الرسمية، بينما يضع الانتشار الجديد القرار الميداني بيد القوات الحكومية.

وفي تقديره، سيظهر أثر هذه الخطوة في منع إعادة إنشاء نموذج جرف الصخر في منطقة أخرى، وفي بقاء إدارة الأرض والسلاح تحت سلطة مؤسسات الدولة بعد اكتمال خروج الكتائب.