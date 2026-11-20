ويأتي التحرك بعد ترتيبات لإعادة انتشار القوات وبسط سلطة الدولة، على خلفية تحقيق حكومي قالت بغداد إنه أثبت وجود عمليات لتهريب النفط من المنطقة، وهي اتهامات نفتها الكتائب.

وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أوضح أن مهمة حماية خطوط النفط أُسندت إلى شرطة الطاقة، مع إبقاء جهاز مكافحة الإرهاب قوة احتياطية للقائد العام.

وأكد رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن أن التوجيهات الجديدة تقضي بألا يكون للكتائب أي انتشار في جرف الصخر.

وسبق بدء الدخول توجيه من الزيدي بالإسراع في فتح جميع الطرق المغلقة في الناحية، فيما وصلت قوات أمنية إلى محيطها تمهيدا للانتشار.

وتزامنت الاستعدادات مع اتصالات لاحتواء التوتر، إذ أعلنت الكتائب، الخميس، أن أمينها العام أبو حسين الحميداوي التقى قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني، بحضور هادي العامري وفالح الفياض، ووصفت نتائج المشاورات بأنها جيدة.