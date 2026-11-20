وأكدت القوات الأمنية، خلال مؤتمر صحفي خُصص للإعلان عن تفاصيل إعادة الانتشار، وجود تعاون كبير بين الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية في جرف الصخر.

وقال قائد المقر المسيطر في جرف الصخر إن الاستعدادات اللازمة للعمل داخل المقر اكتملت، في إطار الترتيبات الأمنية الجديدة بالمنطقة.

وكشفت القوات الأمنية أن الحكومة العراقية تخطط لتنفيذ مشاريع في جرف الصخر، دون تقديم تفاصيل بشأن طبيعة هذه المشاريع أو الجدول الزمني لتنفيذها.

وتأتي هذه التطورات في ظل تحركات حكومية لإعادة تنظيم الانتشار الأمني في المنطقة، التي ظلت لسنوات من أبرز الملفات الأمنية المثيرة للجدل في العراق.

وتأتي إعادة الانتشار تنفيذا لقرار رئيس الوزراء علي الزيدي بإعادة توزيع المسؤوليات الأمنية في جرف الصخر، وتشكيل مقر مسيطر يتبع قيادة الشرطة الاتحادية، ويضم تشكيلات من الجيش والشرطة والحشد الشعبي وشرطة الطاقة.

وبموجب الخطة، تتولى وحدات من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي مسؤولية قطاعات محددة، فيما تتولى شرطة الطاقة حماية خطوط نقل النفط، مع ترتيبات لإعادة فتح طرق رئيسية أمام حركة المرور.

خلفية الأزمة

وتصاعد التوتر في جرف الصخر خلال الأيام الماضية، عقب تحقيقات حكومية بشأن شبهات تهريب النفط والتلاعب بخطوط الأنابيب المارة في المنطقة.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت رصد تجاوزات على خطوط النفط، وقررت إحالة التحقيقات إلى القضاء، إلى جانب إصدار توجيهات بإعادة انتشار القوات الأمنية.

كما حددت الحكومة مهلة لخروج عناصر كتائب حزب الله من المنطقة، التي يتمتع فيها التنظيم بنفوذ واسع منذ سنوات، بينما نفى التنظيم الاتهامات المتعلقة بتهريب النفط.

وتقع جرف الصخر شمالي محافظة بابل، واستعادت القوات العراقية والحشد الشعبي السيطرة عليها من تنظيم داعش عام 2014، لكنها ظلت منذ ذلك الحين منطقة ذات ترتيبات أمنية مشددة، ولم يتمكن كثير من سكانها النازحين من العودة إليها.

وتشكل ترتيبات الانتشار الجديدة اختبارا لجهود الحكومة العراقية في تعزيز سيطرة المؤسسات الرسمية على المنطقة، وسط ترقب لمدى تنفيذ الخطة وانعكاساتها على نفوذ الفصائل المسلحة.