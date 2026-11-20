وأكد وزير الداخلية أنس خطاب "إلقاء القبض على العميد ورئيس أركان الفرقة 30 سابقا، رواد زيدان، المُخطِّط والآمر في مجزرة (كمين العتيبة) التي وقعت في الغوطة الشرقية عام 2014".

وقال خطاب عبر منصة "إكس": "لا يمكن لأحد أن ينسى تلك اللحظة الأليمة التي شهدتها بلدة العتيبة، ولا أرواح الشهداء الذين ارتقوا في مجزرة (كمين العتيبة)، التي راح ضحيتها أكثر من 150 شهيدا، رحمهم الله جميعا، وتغمّدهم بواسع رحمته".

وذكرت قوى الأمن الداخلي أن زيدان متورط، وفق التحقيقات، في عدد من العمليات العسكرية التي استهدفت مناطق مختلفة خلال سنوات الثورة السورية، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية.

ووقعت مجزرة "كمين العتيبة" في 26 فبراير 2014، خلال فترة حصار نظام الأسد للغوطة الشرقية، حيث قام باستهداف مجموعة من الأشخاص كانوا يحاولون الخروج من منطقة الحصار، وذلك من خلال تفجير حقل ألغام وعبوات ناسفة أعقبه قصف، ما أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا، وهو ما عدّته المنظمات الحقوقية جريمة حرب ضد الإنسانية.