وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية، إلى جانب طائرتين مسيرتين استهدفتا المنطقة نفسها.

وأعلنت السلطات السعودية لاحقا زوال الخطر الناجم عن الهجوم.

ويأتي الهجوم وسط تصاعد الهجمات الحوثية على المملكة منذ تجدد الأعمال العدائية في يوليو الماضي، إذ كثف الحوثيون استهداف المطارات ومنشآت الطاقة والمواقع العسكرية والبنية التحتية النفطية.

والخميس، تعرض برج يضم مقر صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مركز الملك عبدالله المالي بالرياض لأضرار في عدة طوابق، جراء هجوم حوثي، وفق السلطات السعودية.

كما تعرض برج تابع لشركة أرامكو النفطية، مطلع نوفمبر الجاري، لأضرار نتيجة هجوم شنه الحوثيون المدعومون من إيران.

وفي أكتوبر الماضي، أسفر هجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض عن مقتل 14 شخصا وإصابة المئات، وتسبب في تعليق الرحلات الجوية لمدة أسبوعين.

ووفقا للسلطات السعودية، أسفرت الهجمات الحوثية على المملكة منذ سبتمبر الماضي عن مقتل 26 شخصا، بينهم 23 سقطوا في هجمات استهدفت المطارات السعودية.