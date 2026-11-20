ويمثل هذا الرقم زيادة بنحو 26 بالمئة عن تقدير سابق قدمه مكتب الميزانية في الكونغرس، جاء فيه أن تكلفة الحرب بلغت 38 مليار دولار حتى الأول من أغسطس الماضي.

وقال آرثر ميلر نائب المراقب المالي في وزارة الدفاع الأميركية، للكونغرس، إنه "حتى 13 نوفمبر، وصل المبلغ إلى 48.3 مليار دولار".

وأضاف ميلر خلال جلسة استماع بشأن ترشيحه لمنصب مساعد وزير البحرية للإدارة المالية: "يتضمن ذلك الرقم الذخائر، وتكاليف استبدال المعدات، والتكاليف التشغيلية".

ولا يشمل هذا التقدير الأضرار التي لحقت بالقواعد الأميركية في الشرق الأوسط من جراء هجمات إيرانية، كما لا يأخذ في الحسبان الضرر الذي لحق بالاقتصاد العالمي.

وتسببت الحرب في تداعيات اقتصادية واسعة النطاق، مع عرقلة إيران حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الحيوي لصادرات النفط والغاز.

في المقابل، فرضت الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية، وهي خطوة تتضمن وجودا بحريا أميركيا مكثفا في منطقة الشرق الأوسط، يشمل حاملات طائرات.