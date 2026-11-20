وكان رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي أعطى مهلة لكتائب حزب الله المسلحة المقربة من إيران للانسحاب من المنطقة.

وأثبت تحقيق أجرته لجنة حكومية عراقية وجود عمليات لتهريب للنفط في المنطقة، ونفت الكتائب حصول تهريب متهمة مكتب الزيدي بتلفيق القضية للضغط عليها كي تتخلى عن سلاحها.

وتضغط واشنطن على بغداد لضبط سلاح الفصائل المقربة من إيران، وهو ما تعهد به الزيدي منذ توليه منصبه قبل أكثر من 6 أشهر، وفي حين تجاوبت بعض الفصائل مع توجه الحكومة قاومت كتائب حزب الله هذه الجهود.

وفي وقت سابق من الخميس، أصدر المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة بيانا جاء فيه أنه "بناء على توجيهات القائد العام (أي الزيدي)، صدر الأمر الديواني بتشكيل المقر المسيطر في جرف الصخر".

وأضاف أن المقر سيبدأ عمله عند السادسة من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي، على أن "يمارس القيادة والسيطرة على جميع القطعات الأمنية التي بإمرته".