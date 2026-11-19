ووفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، دعا رئيس الموساد رومان غوفمان إلى شن جولة جديدة من الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران، بينما يدرس فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب خياراته للتعامل مع طهران.

وذكرت المصادر أن غوفمان، المقرب جدا من رئيس حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل بنيامين نتنياهو، التقى الجمعة في واشنطن مسؤولين في إدارة ترامب، بمن فيهم مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) جون راتكليف، وقدم لهم معلومات استخباراتية إسرائيلية حول البرنامج النووي الإيراني.

وأضافت أن المسؤول الإسرائيلي دفع باتجاه شن حملة غارات جوية جديدة ضد إيران تستمر عدة أيام.

ويضغط نتنياهو منذ أشهر من أجل تجديد الهجمات على إيران، مؤكدا أن هدف إسرائيل يظل إطاحة النظام، وسط تعثر جهود الوسطاء من أجل تحقيق إنجاز دبلوماسي يقود إلى اتفاق بين واشنطن وطهران.

وفي تصريح نقلته "وول ستريت جورنال"، قال مسؤول أميركي إن حملة الضغوط الاقتصادية على إيران كانت فعالة للغاية، لدرجة تجعل ترامب في غنى عن تنفيذ عمليات قتالية واسعة النطاق، رغم أن الولايات المتحدة تحتفظ بكافة خياراتها لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي.

ولم يستجب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لطلب التعليق، كما رفضت (سي آي إيه) الإدلاء بأي تعليق.

ويظل القرار النهائي بشأن شن هجمات جديدة ضد طهران بيد ترامب، الذي تراوح موقفه في الأشهر الأخيرة بين التهديد بشن ضربات مكثفة ضد إيران، والرغبة في التوصل إلى اتفاق مع قادتها المتشددين.

ويرى العديد من المحللين أن تجديد الضربات لن يدفع إيران على الأرجح نحو قبول اتفاق، كما أنه لن يؤدي إلى إسقاط النظام.

وتواصل إيران والولايات المتحدة تبادل الهجمات برا وبحرا، وإن كانت بوتيرة أقل حدة مما كانت عليه في الأشهر الأولى من الصراع.

وعززت الولايات المتحدة أصولها العسكرية في المنطقة، إذ وصلت حاملة الطائرات "يو إس إس روزفلت" إلى الشرق الأوسط، وظهرت في لقطات نشرها الجيش الأميركي وهي تبحر إلى جانب حاملة الطائرات "يو إس إس جورج واشنطن"، ليصل بذلك عدد حاملات الطائرات الأميركية في المنطقة إلى 3.

ووفقا لمسؤولين أميركيين وإسرائيليين، نقلت العديد من الأصول العسكرية الأميركية إلى إسرائيل، بما في ذلك منظومة "باتريوت" إضافية لتعزيز دفاعاتها الصاروخية.

وتتمركز عشرات الطائرات الأميركية في قواعد عسكرية جنوبي إسرائيل وفي مطار بن غوريون، كما يمكن رصد أفراد من القوات العسكرية الأميركية في أنحاء تل أبيب، حيث يقيمون في شقق وفنادق.

ويواجه نتنياهو، الذي يشغل حاليا منصب رئيس حكومة تصريف أعمال إسرائيلية، وضعا سياسيا هشا، فقد ضعفت قبضته على السلطة بعد خسارته الأغلبية البرلمانية في الانتخابات الشهر الماضي، مما مكن المعارضة من انتخاب رئيس جديد للكنيست هذا الأسبوع.

ويعمل رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت حاليا على تشكيل ائتلاف حاكم بديل لإطاحة نتنياهو، الذي قاد البلاد لنحو 19 عاما عبر فترات ولاية متعددة.

وأعرب قادة أحزاب المعارضة الإسرائيلية عن مخاوفهم من أن يلجأ نتنياهو إلى شن عمليات عسكرية ضد إيران، ليس تلبية لمتطلبات الأمن بل لتحقيق مكاسب سياسية تضمن بقاءه في السلطة، وهي مزاعم رفضها نتنياهو.