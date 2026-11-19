واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على منصة "إكس"، ليل الخميس، أن الاتهامات الأميركية لطهران بتطوير أسلحة بيولوجية وكيماوية "تهدف إلى تبرير عمل عسكري"، مستشهدا بغزو العراق.

وقال بقائي في منشوره: "بعد السردية الكبرى حول التهديد النووي الإيراني، يزعم المسؤولون الأميركيون الآن وجود مؤشرات على أن إيران تطور أسلحة بيولوجية أو كيماوية".

وأضاف: "تتغير الادعاءات باستمرار، لكن السردية الجوهرية تظل مألوفة بشكل يثير القلق".

وتساءل المتحدث: "هل يتوقع المسؤولون الأميركيون حقا أن ينسى العالم ذلك الظهور الشهير لكولن باول (وزير الخارجية الأميركي الأسبق) أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2003، حين رفع قارورة صغيرة كدليل مرئي على التهديد المزعوم الذي تشكله أسلحة الدمار الشامل العراقية؟ أصبحت تلك اللحظة رمزا راسخا لواحدة من أكثر إخفاقات الاستخبارات وعمليات الخداع السياسي كارثية في التاريخ الحديث".

وتابع بقائي: "تم توظيف مزاعم استخباراتية لا تستند إلى أي أساس حول امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل، وذلك بهدف حشد الدعم الشعبي وتمهيد الطريق لغزو عسكري. كانت العواقب كارثية، ليس فقط على الشعب العراقي بل على المنطقة بأسرها، وفي نهاية المطاف على المجتمع الأميركي ذاته".

واستطرد المسؤول الإيراني: "ها نحن اليوم نواجه ادعاءات جديدة تنذر بالسوء، وضمن سردية تبدو وكأنها تتبع السيناريو الخادع ذاته، والسؤال المطروح هو: هل تعلّم العالم شيئا من الدروس الكارثية لعام 2003، أم أننا سنسمح لهم بخداع الرأي العام على نطاق واسع مرة أخرى؟".

وكان تقرير سابق لشبكة "سي إن إن" الإخبارية أشار إلى معلومات استخباراتية أميركية، تشير إلى أن إيران "تخطط لتفجير قنبلة قذرة في واشنطن".

وفي وقت سابق من الخميس، أفاد ترامب بوجود مؤشرات على أن إيران "تدرس استخدام أسلحة بيولوجية وكيماوية"، وذلك عقب صدور التقرير.

وبدا أنه يقلل من خطورة هذا التهديد تعليقا على تقرير "سي إن إن"، إذ قال: "لا أعتقد ذلك" عندما سئل عما إذا كان ينبغي لسكان العاصمة أن ‌يشعروا بالقلق، لكنه أضاف أن هناك مؤشرات ‌على أن إيران "تدرس ⁠امتلاك أسلحة بيولوجية أو كيماوية"، من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وقال ترامب: "هناك مؤشرات على أن إيران تدرس امتلاك الغازات والأسلحة البيولوجية، لأننا أوقفنا برنامجها النووي. فالنووي أصعب بكثير. وهم ⁠يدرسون الغازات و‌الأسلحة البيولوجية، وهي أمور غير جيدة، وأشياء أخرى".