وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية ⁠51 صوتا مقابل 48، ⁠ضد قرار بشأن صلاحيات الحرب، كان قد أقر سابقا في مجلس النواب.

وبذلك أيد الجمهوريون ترامب، عقب هزائمهم ‌الساحقة ⁠في انتخابات التجديد النصفي، التي تعزى في معظمها ⁠إلى ‌استياء الأميركيين من تداعيات الصراع.

وصوت 3 جمهوريين فقط، هم سوزان ‌كولينز من ولاية مين، وليسا موركوسكي من ألاسكا، وراند بول من كنتاكي، لصالح القرار مع الديمقراطيين.

في المقابل، صوت ديمقراطي واحد، هو جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا، إلى جانب ‌الجمهوريين ضد القرار.

وهذا التصويت هو ‌الأول الذي ⁠ينظر فيها مجلس الشيوخ في إجراء رئيسي يتعلق بالحرب على إيران، منذ الانتصارات التي حققها الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في ⁠الثالث من نوفمبر الجاري.

وحظي ترامب بدعم الجمهوريين، الذين نادرا ⁠ما يختلفون مع الرئيس، فيما يتعلق بالحرب الأميركية الإسرائيلية ⁠على إيران التي اندلعت في 28 فبراير الماضي.

وقال السناتور الديمقراطي تيم كين من ولاية فرجينيا، الذي يدعو ⁠الكونغرس منذ فترة لاستعادة سلطته في إعلان الحروب، إن نتائج انتخابات التجديد النصفي تعكس استياء الأميركيين من الحرب، ومن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود وسلع أخرى مرتبطة بهذا الصراع.

وأضاف كين في كلمة ألقاها قبل التصويت لحث الأعضاء على تأييد القرار: "تجلى بوضوح تام، ومن خلال نتائج انتخابات الثالث ‌من نوفمبر، مدى الاستياء من هذه الحرب".