وشددت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، على ضرورة استناد القرارات ذات التأثير في العلاقات بين الدول إلى المصالح المشتركة، بعيداً عن الاعتبارات السياسية والصراعات الداخلية.

وأعربت الوزارة عن أسفها لقيام الحكومة الصومالية بإقحام دولة الإمارات في خلافاتها الداخلية حول السلطة، بما قد ينعكس سلبا على مصالح الشعبين الشقيقين.

وأشارت الوزارة إلى أن دولة الإمارات سبق أن أغلقت سفارتها في العاصمة مقديشو، وسحبت طاقمها الدبلوماسي بشهر يناير 2026، نظرا للممارسات العدائية التي انتهجتها الحكومة الصومالية تجاه سفارة الدولة وسياساتها بما في ذلك قراراتها بإلغاء الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين.

وأكدت وزارة الخارجية تقدير دولة الإمارات للشعب الصومالي الشقيق، واعتزازها بالروابط التي تجمع الشعبين، وبوجه خاص أفراد الجالية الصومالية المقيمين في الدولة والزائرين لها، وحرصها على صون هذه الروابط والمصالح المشتركة وتعزيزها.