وأكدت الجامعة العربية، في بيان، أن "تكرار استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية يمثل تصعيدا خطيرا، وانتهاكا صارخا لسيادة المملكة وسلامة أراضيها، وخرقا لقواعد القانون الدولي".

وحذرت من أن هذه الاعتداءات تهدد سلامة المواطنين والمقيمين في السعودية، فضلا عن تداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين.

ودعت الجامعة إلى "الوقف الفوري لهذه الاعتداءات"، مشددة على أنها تهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتقوض الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية.

وجددت جامعة الدول العربية تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وصون سيادتها وسلامة أراضيها.

وشددت على أن "أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي"، مؤكدة موقفها الداعم للسعودية في مواجهة التهديدات التي تستهدف أراضيها ومنشآتها الحيوية.