وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن الانفجار وقع في خط للغاز ببلدة رويشد، الواقعة على الطريق الواصل بين دير الزور والحسكة، دون أن تتضح أسبابه في البداية.

وفي وقت لاحق، أعلنت قيادة الأمن الداخلي في دير الزور أن "المعطيات الأولية أظهرت أن الانفجار ناجم عن عمل تخريبي متعمد يستهدف البنية التحتية والممتلكات العامة".

وأضافت أن فرقا أمنية وفنية توجهت إلى موقع الانفجار لتأمين المنطقة وتقييم الأضرار، بالتزامن مع فتح تحقيق لتحديد المسؤولين عن الحادث.

ولم تكشف السلطات حتى الآن عن حجم الأضرار الناجمة عن الانفجار، أو مدى تأثيره على إمدادات الغاز.

ويأتي الحادث بعد سلسلة انفجارات استهدفت خطوط نقل النفط والغاز في مناطق سورية عدة خلال الأشهر الماضية.

ففي 15 أكتوبر الماضي، تعرض خط تصدير الغاز من معمل الجبسة في ريف الحسكة لانفجار أدى إلى اندلاع حريق، ما دفع الشركة السورية للبترول إلى إغلاق الصمامات وعزل الجزء المتضرر.

وفي 29 سبتمبر، تسبب انفجار وصفته السلطات بأنه "عمل تخريبي" في خط للغاز بين منطقة الشولا ودير الزور، في توقف ضخ الغاز من معمل الجبسة باتجاه محطات توليد الكهرباء.

كما أدى انفجار آخر في خط للغاز قرب دمشق، مطلع أكتوبر، إلى خروج 3 محطات لتوليد الكهرباء من الخدمة.

وتأتي هذه الحوادث في وقت يواجه فيه قطاع الطاقة السوري تحديات كبيرة، نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية خلال سنوات الحرب، وتراجع الإنتاج المحلي من النفط والغاز.

وبحسب بيانات السلطات السورية، انخفض إنتاج الغاز من نحو 30 مليون متر مكعب يوميا قبل اندلاع النزاع عام 2011، إلى نحو 8.5 ملايين متر مكعب حاليا، مقابل احتياجات يومية تتراوح بين 22 و25 مليون متر مكعب.

ودفع هذا التراجع سوريا إلى الاعتماد بصورة متزايدة على الاستيراد لتأمين احتياجاتها من مشتقات النفط، وسط استمرار الضغوط على قطاع الكهرباء والبنية التحتية للطاقة.