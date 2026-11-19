ومن بين المتهمين أدريان غيال وكانتان لو بران، اللذان شاركا في أنشطة إعلامية ودعائية للتنظيم، فيما أقر 6 من المتهمين السبعة بانتمائهم إلى داعش، بينما نفى المتهم السابع، مالك حسن، التهمة الموجهة إليه.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة أحكامها بحق المتهمين في 26 نوفمبر الجاري.

وكان العراق قد تسلم العام الماضي 47 مواطنا فرنسيا من سوريا، وبدأت محاكماتهم في سبتمبر الماضي بتهمة الانتماء إلى التنظيم.

وسبق أن أصدرت المحكمة أحكاما بحق 16 منهم، قضت بسجن معظمهم مدى الحياة.

وخلال جلسة المحاكمة، جدد غيال رغبته في العودة إلى فرنسا، مؤكدا أنه عمل مترجما في الجهاز الإعلامي لداعش، ولم يشارك في العمليات القتالية.

ويعد غيال صاحب الصوت الذي أعلن باسم التنظيم تبني هجوم نيس جنوبي فرنسا، الذي أسفر عن مقتل 86 شخصا في 14 يوليو 2016.

وقال غيال، الذي تحدث العربية بطلاقة، إنه لم يكن سوى مترجم في الجهاز الإعلامي للتنظيم، مضيفا: "كانوا بحاجة إلى مترجم ولم تكن لدي روح المقاتل".

وأوضح أن طبيعة العمل داخل الجهاز الإعلامي للتنظيم كانت تقوم على مبدأ "أن تترجم ولا تناقش".

وأكد غيال أنه تخلى عن أفكار التنظيم وممارساته، قائلا: "لقد تغيرت كثيرا، أنا شخص جديد".

وعندما سأله القاضي عما إذا كان مذنبا بالانضمام إلى داعش، أجاب: "أنا مذنب بنسبة مئة في المئة، مذنب مئة في المئة لكن ليس من بث الرعب".

وفي الجلسة نفسها، رفض القاضي طلبا تقدم به المتهم كانتان لو بران لعقد محاكمته خلف أبواب مغلقة.

وأقر لو بران، الذي سبق أن ظهر في تسجيل دعائي لداعش، بأنه عمل مترجما وشارك في تصميم الإصدارات الإعلامية للتنظيم.

وتأتي هذه المحاكمات في إطار الإجراءات القضائية العراقية بحق عناصر داعش، بمن فيهم المقاتلون الأجانب الذين انضموا إلى صفوفه خلال فترة سيطرته على مناطق في العراق وسوريا.

وكانت المحاكم العراقية قد أصدرت خلال السنوات الماضية مئات الأحكام بالإعدام والسجن المؤبد بحق مدانين بجرائم إرهابية.

وفي فبراير الماضي، نقل الجيش الأميركي أكثر من 5700 موقوف من نحو 60 جنسية من سوريا إلى العراق، في وقت تواجه فيه السجون العراقية ضغوطا متزايدة بسبب أعداد المحتجزين المشتبه في انتمائهم إلى التنظيم.