وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن "إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في اعتداءاتها الإرهابية التي طالت المنشآت المدنية والاقتصادية والأعيان المدنية في العاصمة الرياض، وما نتج من أضرار مادية على مركز الملك عبد الله المالي".

وأضافت الوزارة في بيان: "المملكة تؤكد على حقها الكامل والمشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وصون مقدراتها الوطنية، والحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وأنها لن تتهاون مع أي اعتداء يستهدف أراضيها ومقدراتها، وذلك بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي".

واختتم البيان بالقول: "المملكة تدعو المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياتها وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وإدانة الاعتداءات الآثمة لميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المملكة العربية السعودية، وما تمثله هذه الميليشيا الإرهابية من خطر على أمن المنطقة والعالم"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.