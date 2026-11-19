وجاءت التوجيهات خلال استقبال الزيدي قائد المقر المسيطر في الناحية ونائبه، بحضور وزير الداخلية ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.

وشدد الزيدي على أن فرض هيبة الدولة سيكون وفقا للدستور والقانون، مؤكدا عمل الحكومة على حماية أرواح المواطنين ومصالحهم في جميع مناطق البلاد، ومنع أي تجاوز أو اعتداء على الحقوق العامة والخاصة.

وأضاف أن القوات الأمنية "بمثابة جسد واحد"، وأن عملها يتكامل باختلاف الصنوف والتشكيلات.

وتأتي هذه التوجيهات قبيل انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لكتائب حزب الله للانسحاب من جرف الصخر، غدا الجمعة، تمهيدا لدخول القوات الأمنية وإعادة انتشارها في المنطقة.

وأتت المهلة للانسحاب من جرف الصخر عقب تحقيق أجرته لجنة حكومية وقالت بغداد إنه أثبت وجود عمليات لتهريب للنفط في المنطقة. ونفت الكتائب حصول تهريب.