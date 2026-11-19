وأفادت مصادر طبية بأن الغارات وقعت نحو الساعة الثامنة صباحا، وأوقعت عشرات القتلى والمصابين في صفوف المدنيين.

وبحسب شهود عيان، هزت المدينة غارتان جويتان أسفرتا عن سقوط ضحايا وتدمير عدد من المنازل والممتلكات، وأثارتا حالة من الذعر بين السكان.

وتواصل فرق الإنقاذ والمتطوعون محاولاتهم لإجلاء المصابين وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض ونقلهم إلى المرافق الصحية المتاحة في المدينة، ما يجعل الحصيلة الأولية مرشحة للارتفاع.

وتأتي الضربات ضمن سلسلة من الغارات الجوية المتكررة التي ينفذها الجيش على مواقع متفرقة في نيالا، التي تعد المقر الرئيسي لحكومة "السلام" التابعة لتحالف "تأسيس" في إقليم دارفور غربي السودان.

وتعيد غارات نيالا المدنيين إلى صدارة ضحايا الحرب، بعدما تحولت منازلهم وأحياؤهم إلى أهداف للقصف الجوي؛ فيما تنذر الحصيلة الأولية بمأساة أكبر مع استمرار انتشال الضحايا والمصابين من تحت الأنقاض.

وتأتي غارات اليوم ضمن تصاعد غير مسبوق للقصف الجوي في السودان؛ إذ أظهرت بيانات مشروع رصد مواقع وأحداث النزاعات المسلحة "ACLED" تنفيذ طرفي الحرب 1027 عملية قصف خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، بينها 877 هجوما بالمسيرات، أي نحو 85 بالمئة. ونسب إلى الجيش 551 هجوما، مقابل 326 لقوات الدعم السريع، ما يجعل الجيش مسؤولا عن نحو ثلثي هجمات المسيّرات المسجلة خلال الفترة المشمولة بالتحليل