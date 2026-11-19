وقالت الكتائب في بيان، إن أمينها العام أبو حسين الحميداوي التقى قاآني بحضور الأمين عام لمنظمة بدر هادي العامري ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، دون أن تحدد زمان ومكان الاجتماع.

وأضافت "جرى التشاور بشأن الأزمة"، وأن الحميداوي "وصف النتائج بالجيدة".

وكان مصدران سياسيان عراقيان قالا لـ"فرانس برس" الثلاثاء إن قاآني التقى الزيدي الاثنين في بغداد، وبحثا في التوتر بشأن منطقة جرف الصخر.

وتولى قاآني قيادة فيلق القدس الموكل له العمليات الخارجية في الحرس الثوري، عقب اغتيال سلفه قاسم سليماني في ضربة أميركية قرب مطار بغداد في يناير 2020.

وتتصاعد التوترات بين الزيدي والكتائب، بعدما أمهلها رئيس الحكومة للانسحاب من معقلها بوسط العراق قبل دخول القوات المسلحة إليه.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الخميس عن مصادر، بأن "إعادة انتشار القوات المشتركة بدأ من يوم الجمعة" في منطقة جرف الصخر.

وأتت المهلة للانسحاب من جرف الصخر عقب تحقيق أجرته لجنة حكومية وقالت بغداد إنه أثبت وجود عمليات لتهريب للنفط في المنطقة. ونفت الكتائب حصول تهريب.