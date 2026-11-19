وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، في بيان، إن القرار جاء بناء على توجيهات رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي.

وأوضح النعمان أن المقر الجديد سيرتبط بقيادة قوات الشرطة الاتحادية من جميع النواحي، على أن يتولى قيادته الفريق الركن أحمد حاتم حميد.

وأضاف أنه جرى تعيين اللواء الركن حسين علي نصيف نائبا لشؤون الدفاع، وعدي عبد الأئمة مصحب نائبا لشؤون الحشد الشعبي.

تشكيلات عسكرية وأمنية مشتركة

وبحسب البيان، يضم المقر الجديد لواء من الجيش العراقي، وآخر من الشرطة الاتحادية، ولواءين من هيئة الحشد الشعبي، إلى جانب فوج من شرطة الطاقة يتولى حماية الأنابيب النفطية في المنطقة.

وأشار النعمان إلى أن نطاق عمل المقر سيقتصر على الحدود الإدارية لمنطقة جرف النصر، على أن يبدأ ممارسة مهامه رسميا عند الساعة السادسة من صباح الجمعة.

وسيتولى المقر القيادة والسيطرة على جميع القوات الأمنية التابعة له، مع التنسيق المباشر مع قيادة شرطة بابل وقيادات عمليات كربلاء والأنبار وبغداد.

إعادة تنظيم الانتشار الأمني

ويأتي القرار في إطار توجيهات سابقة أصدرها رئيس الوزراء العراقي لإعادة تشكيل القوات الأمنية المشتركة في منطقة جرف الصخر، التي تعرف أيضا باسم جرف النصر.

وتضمنت التوجيهات إشراك قوات من الجيش ووزارة الداخلية والحشد الشعبي وشرطة الطاقة وجهاز مكافحة الإرهاب، إلى جانب استحداث نقاط تفتيش أمنية وإعادة فتح الطرق الحيوية المغلقة.

وتهدف الإجراءات إلى إعادة تنظيم الانتشار الأمني وتعزيز التنسيق بين التشكيلات العسكرية والأمنية في المنطقة.