واستقبل السيسي الدبيبة بحضور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ورئيس المخابرات العامة حسن رشاد، ومن الجانب الليبي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي.

وأكد السيسي حرص مصر على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها، مشددا على أهمية تطوير العلاقات بين البلدين والارتقاء بالتعاون، خصوصا في المجالات التجارية والاستثمارية والطاقة وإعادة الإعمار.

من جانبه، أعرب الدبيبة عن تقديره لجهود مصر الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار في ليبيا، مؤكدا حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وتناولت المباحثات موضوعات قنصلية تتعلق بتأشيرات دخول الليبيين إلى مصر وإقاماتهم، وأوضاع الطلبة الليبيين، ودخول المواطنين عبر المعبر الحدودي.

ووجه السيسي بالتحرك بشكل إيجابي بشأن هذه الموضوعات، واتفق الجانبان على التنسيق بين وزارتي الداخلية لحلحلتها في أقرب وقت.

كما بحث الطرفان تطورات قضايا إقليمية، وأكدا ضرورة مواصلة التنسيق لتحقيق السلم والاستقرار الإقليميين ومواجهة التحديات المشتركة.

وفي ختام المباحثات، شهد السيسي والدبيبة توقيع اتفاقات ومذكرات تفاهم تشمل التنمية السمكية وتنمية البحيرات، والبنية التحتية للغاز الطبيعي، وتكرير المنتجات البترولية، والموارد الطبيعية، والمعرفة والبحث العلمي، والعمل.

وشملت الاتفاقات أيضا التدريب وبناء القدرات والاستشارات والدعم الفني والتطوير الوظيفي وتنمية القيادات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التعاون الإعلامي والاتصال الحكومي وتعزيز التواصل المؤسسي.