وقال الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس إن "العملية انتهت"، بعد توغل دبابات إسرائيلية شرق مخيم النصيرات، تزامنا مع قصف مدفعي استهدف مناطق في وسط القطاع.

من جانبها، أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية "كوغات"، التابعة لوزارة الدفاع، إعادة فتح محور صلاح الدين أمام حركة المرور، والسماح للفلسطينيين بالتنقل مجددا في المناطق التي شهدت العملية العسكرية قرب مخيمي البريج والنصيرات.

وقالت الوحدة في بيان باللغة العربية: "نود إعلامكم بأن النشاط قد انتهى، وأن محور صلاح الدين قد أُعيد فتحه أمام حركة المرور".

وكانت دبابات إسرائيلية قد تمركزت، الأربعاء، شرق مخيم النصيرات، غرب ما يعرف بـ"الخط الأصفر"، الذي يفصل بين المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية وتلك التي تسيطر عليها حركة حماس.

وأفاد مصدر أمني في غزة بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي مكثف استهدف مدخل حي الدعوة شمال مخيم النصيرات، بالتزامن مع العملية البرية.

في المقابل، اعتبرت حركة حماس أن التحرك العسكري الإسرائيلي يمثل "انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار"، مطالبة الوسطاء بالتدخل الفوري لوقف الانتهاكات.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار تبادل الاتهامات بين إسرائيل وحماس بشأن خرق اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، بعد نحو عامين من الحرب في القطاع.

وبحسب إحصاء أعدته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات وزارة الصحة في غزة، قُتل أكثر من 1600 فلسطيني منذ بدء سريان وقف إطلاق النار.

وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 7 من جنوده ومتعاقد مدني واحد خلال الفترة نفسها.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يسيطر على أكثر من 60 بالمئة من مساحة قطاع غزة، في ظل استمرار التوترات الأمنية رغم اتفاق وقف إطلاق النار.