ونقلت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن هيكل قوله في أمر وجهه، بمناسبة الذكرى الـ 83 للاستقلال، إن "الاحتلال الإسرائيلي يستمر في انتهاك التفاهمات القائمة والتنصل من التزاماته".

وأضاف :"تحلّ هذه الذكرى وسط ظروف استثنائية، مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراض لبنانية، والاعتداءات والخروق المتكررة التي توقع القتلى والجرحى، وتلحق الدمار بالقرى والبلدات، وتعيق عودة الأهالي إلى أرضهم. وفي مواجهة هذا الواقع، تبقى استعادة السيادة على كامل أرضنا أولوية وطنية لا تراجع عنها".

وأكد أن "الجيش يواصل تنفيذ مهماته والوفاء بالتزاماته الوطنية بكل عزم ومسؤولية، رغم الصعوبات والأخطار الكبيرة، ملتزما إنجاح قرارات السلطة السياسية والتفاهمات القائمة، ويعمل على استكمال انتشاره في الجنوب وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، ما يوجب حصر السلاح بيد الدولة، فيما يستمر الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك هذه التفاهمات والتنصل من التزاماته، بما يعرقل جهود الجيش ويهدد أمن لبنان واستقراره".

وأشار إلى أنه في موازاة المهمات التي ينفذها الجيش في الجنوب، تستمر الوحدات العسكرية في مراقبة الحدود الشمالية والشرقية وضبطها، ومراقبة المياه الإقليمية، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات، وإحباط عمليات التهريب وملاحقة المخلين بالأمن.

وتأتي تصريحات هيكل فيما يواصل الجيش اللبناني العمل على استكمال انتشاره في الجنوب، وسط استمرار وجود قوات إسرائيلية في أراض لبنانية.

ويتزامن ذلك مع اقتراب انتهاء مهام قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، ما يضع ترتيبات المرحلة المقبلة وجاهزية الجيش لتحمل مسؤوليات إضافية في صلب الاهتمام، إلى جانب ملف حصر السلاح بيد الدولة.