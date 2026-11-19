كما أفادت وزارة الدفاع السعودية بتدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة ذمار الواقعة جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء الركن تركي المالكي، في منشور على منصة إكس صباح الخميس إن "الميليشيا الحوثية الإرهابية استخدمت المنصة في محاولة الاعتداء على الرياض اليوم".

أضرار في برج تابع لصندوق الثروة السيادي السعودي

وفي السياق، تعرض برج يضم مقر صندوق الاستثمارات العامة السعودي في الرياض لأضرار، الخميس، بحسب ما ذكر شهود لوكالة فرانس برس.

وأفاد مصدر طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس عن "أضرار في واجهة المبنى الزجاجية وفي عدد من المكاتب في عدة طوابق".

وأكد مصدران آخران وقوع الأضرار في البرج الذي يضم 80 طابقا وهو أطول مبنى في المركز المالي في الرياض، حيث تضرر برج آخر تابع لشركة أرامكو النفطية العملاقة في مطلع نوفمبر بضربة شنها الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران.