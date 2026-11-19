وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن العقوبات استهدفت جمعية "وتعاونوا"، التي تقدم خدمات الإغاثة الطارئة في جنوب لبنان، متهمة إياها بتوجيه التبرعات لتمويل ما وصفته بـ"الأنشطة الإرهابية" لحزب الله.

وأكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في بيان، أن واشنطن لن تتسامح مع "محاولات النظام الإيراني التعدي على سيادة لبنان من خلال وكلاء إرهابيين مثل حزب الله".

وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل "عرقلة محاولات إيران ممارسة نفوذ في المنطقة وتمويل وكلائها".

وأوضحت وزارة الخزانة أن العقوبات الجديدة تستهدف زيادة الضغط على شبكات التمويل غير المشروعة التابعة لحزب الله.

من جانبها، اتهمت وزارة الخارجية الأميركية جمعية "وتعاونوا" باستغلال أنشطتها الإنسانية لنقل عناصر حزب الله وتخزين أسلحة تابعة له في جنوب لبنان، تحت غطاء تقديم الإغاثة الطارئة.

ولم يتضمن التقرير ردا من الجمعية على الاتهامات الأميركية.

وتأتي العقوبات بعد إجراءات سابقة اتخذتها وزارة الخزانة الأميركية ضد أفراد قالت إنهم ينتمون إلى شبكة لتهريب الذهب والأموال النقدية تنشط في لبنان وتركيا، وتدار من جانب حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وتكثف واشنطن ضغوطها على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله، في أعقاب الحرب التي خاضها الحزب مع إسرائيل لأكثر من عام، وانتهت باتفاق لوقف إطلاق النار في نوفمبر 2024.

وكانت الحكومة اللبنانية أقرت خطة لنزع سلاح الحزب، إلا أنه يرفض التخلي عن ترسانته العسكرية، التي احتفظ بها بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية عام 1990، تحت شعار "مقاومة إسرائيل".

كما يعارض حزب الله المفاوضات المباشرة التي تجريها السلطات اللبنانية مع إسرائيل برعاية أميركية، في ظل استمرار الخلافات الداخلية بشأن مستقبل سلاحه ودوره العسكري والسياسي.