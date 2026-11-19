وذكر المتحدث باسم الوزارة اللواء تركي المالكي، أن التقييم الأولي يشير إلى سقوط حطام ووقوع أضرار مادية يجري حصرها حاليا.

وجاء تغريدة للواء المالكي، بعد وقت قصير من سماع دوي انفجار قوي في الرياض، وفق ما أفاد شهود من وكالات الأنباء، وسط تصاعد الأعمال القتالية بين السعودية والحوثيين المتحالفين مع إيران.

وفي وقت سابق، أصدر الدفاع المدني السعودي إنذارا في الرياض "للتحذير من خطر"، وفق منشور على منصة "إكس"، أتبعه بعد دقائق بمنشور آخر يؤكد فيه زوال الخطر. كما أصدر الدفاع المدني تحذيرا من خطر محتمل في محافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض.

وتصاعدت حدة الأعمال القتالية في الأسابيع الماضية، إذ كثفت جماعة الحوثي هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على المدن والمطارات والموانئ والمنشآت النفطية السعودية.

وأعلنت السعودية التصدي وتدمير عدد من الصواريخ والمسيرات حاولت استهداف منشآت في الرياض والمنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية من المملكة، خلال الأيام الماضية.

وقبل ذلك كانت الرياض هدفا متكررا لبعض محاولات الهجمات، التي شملت في السابق استهداف مطار الملك خالد الدولي ومبنى إداري تابع لشركة أرامكو في العاصمة.

في المقابل أعلنت السعودية تنفيذ عمليات استهدفت البنية التحية العسكرية التابعة للحوثيينن، فضلا عن دعم العمليات العسكرية الميدانية للقوات الحكومية اليمنية في مواجهة جماعة الحوثي.