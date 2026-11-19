وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في المجالات العسكرية، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وحضر الاستقبال الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، ورئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق أول فياض بن حامد الرويلي.

وفي سياق متصل، أفادت وزارة الدفاع السعودية بأن الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، التقى في الرياض، مع قائد القيادة الوسطى الأميركية، الفريق الأول براد كوبر.

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الدفاعي بين البلدين، وسبل تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.