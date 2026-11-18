يأتي هذا التوغل في وقت فر فيه العشرات من النازحين الفلسطينيين من خيامهم وملاجئهم في وسط غزة، الأربعاء، بعد أن شنت إسرائيل هجوما بريا نادرا في منطقة كانت قد انسحبت منها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2025.

وتحركت دبابات إسرائيلية على امتداد شارع صلاح الدين الرئيسي الذي يربط بين الشمال والجنوب.

وأفاد سكان بأن تقدم الدبابات كان أول هجوم بري يعبر "الخط الأصفر" الذي يضع الحدود بين المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية وتلك التي تسيطر عليها حماس منذ إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر أمنية أن العملية جرى التنسيق لها مسبقا مع الجانب الأميركي، الذي أُبلغ بتفاصيلها قبل تنفيذها. وأوضحت الإذاعة أن العملية محدودة وتتجاوز الخط الأصفر بنحو 300 إلى 400 متر، وتهدف إلى التعامل مع نفق يمتد إلى داخل الخ، وهو ما يُتوقع أن يستمر بضعة أيام.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه لم يطلب من سكان غزة إخلاء منازلهم، بل طلب فقط عدم الاقتراب من منطقة عمليات القوات.

تبريرات الجيش الإسرائيلي وردود الفعل

الجيش الإسرائيلي قال إن قواته وعناصر من المخابرات بدأوا "عمليات موجهة" لتفكيك نفق يقع غرب "الخط الأصفر"، كان يشكل تهديدا للقوات، مؤكدا أنه أصدر تحذيرا للمدنيين بتجنب المنطقة.

من جهتها، اعتبرت حركة حماس أن هذه العملية "تطور خطير وانتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار، وتأكيد لتنكر الحكومة الصهيونية لالتزاماتها بموجبه".

وفي السياق ذاته، اتهم مجلس السلام، الهيئة التي تشرف على الهدنة المدعومة من الولايات المتحدة في غزة، كلا من إسرائيل ومسلحي حماس بعدم الوفاء بالتزاماتهما بإنهاء الأعمال القتالية.

وقام العشرات من الفلسطينيين، الذين نزح معظمهم عدة مرات منذ بدء الحرب في 2023، بتكديس متعلقاتهم فوق الدراجات والكراسي المتحركة والدراجات النارية والمركبات أثناء فرارهم من المنطقة خوفا من تجدد الهجوم العسكري.

وقالت النازحة سلام عقل إن الجيش أمر سكان المنطقة بالمغادرة، مضيفة: "أنكهنا من كثر ما نزحنا.. تعبنا والله العظيم تعبنا". وتابعت: "الولد قاعد على باب الخيمة وقد أصيب برجله لذا نحن باقون في مكاننا.. لكننا نخاف".

وأفاد السكان بسماع أصوات قذائف الدبابات تطلق في المنطقة، فيما قال مسعفون فلسطينيون إن غارة جوية إسرائيلية بالقرب من موقع المداهمة العسكرية أدت إلى مقتل شخص واحد.

وفي وقائع منفصلة، قال مسعفون إن شخصين قتلا جراء إطلاق نار إسرائيلي، أحدهما في دير البلح والآخر في مدينة غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ليس على علم بأي حادث في دير البلح، مؤكدا أنه استهدف مسلحا في مدينة غزة.

خلفية التصعيد

تقول إسرائيل إن حماس تعمل على إعادة تنظيم صفوفها وتسليح نفسها، وصعدت من هجماتها على الحركة التي تتهم بدورها إسرائيل بمحاولة تقويض وقف إطلاق النار.

ولم يوقف الاتفاق الهجمات الإسرائيلية على غزة ولم يضمن نزع سلاح حماس، وترك القوات الإسرائيلية تسيطر على ما يزيد عن نصف القطاع، وهو ما توسع لاحقا ليشمل نحو الثلثين، بينما تسيطر حماس على شريط ضيق من الأراضي على امتداد الساحل.

وبحسب السلطات الصحية في غزة، قتل ما لا يقل عن 1600 فلسطيني منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، في حين يقول الجيش الإسرائيلي إن 5 جنود في صفوفه قتلوا.

وتشير السلطات الفلسطينية إلى مقتل أكثر من 74 ألف شخص في غزة في الحملة العسكرية الإسرائيلية، بينما تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن هجوم السابع من أكتوبر 2023 أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص.