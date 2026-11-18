وفي تصريحات صحفية، أوضح المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، تفاصيل الخطة، مؤكدا أن مهمة حماية خطوط النفط في المنطقة قد أسندت إلى شرطة الطاقة، إلى جانب جهاز مكافحة الإرهاب، الذي يعمل بوصفه قوة احتياطية للقائد العام.

وقال النعمان إن ملف جرف الصخر داخلي ويسير بانسيابية، مشيرا إلى وجود "تحديات إقليمية" لكن القوات العراقية "جاهزة للحفاظ على الأمن القومي للعراق" بحسب تعبيره.

ردا على سؤال عن تأثير قضية تهريب النفط على ملف حصر السلاح بيد الدولة والموعد المحدد لذلك، بتاريخ 30 يونيو 2027، أوضح النعمان أن التوقيت المحدد "سيادي وثابت ويمثل عزم الحكومة على حصر السلاح، ونمضي في إجراءات حصر السلاح والتفاهمات إيجابية مع كافة الفصائل".

وفي سياق متصل، أكد رئيس خلية الإعلام الأمني العراقي، الفريق سعد معن، أنه وفقا للتوجيهات الأمنية الجديدة، لن يكون لكتائب حزب الله أي انتشار في منطقة جرف النصر، وذلك في إطار الترتيبات الأمنية التي تسبق انطلاق العملية.

تقع منطقة جرف الصخر (جرف النصر رسميا) شمالي محافظة بابل، وتعد منطقة استراتيجية تربط بغداد بالمحافظات الجنوبية والغربية، وقد تحولت بعد عام 2014 إلى معقل مغلق للفصائل المسلحة، وتشهد حاليا اتهامات بتهريب الفصائل المسلحة للنفط العراقي منها.