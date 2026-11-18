وقالت القناة إن نتنياهو عقد، الأربعاء، اجتماعا أمنيا، بالتزامن مع تقارير عن احتمال التصعيد مع طهران.

ونقلت عن ضابط رفيع المستوى، قوله إن هناك "خططا مشتركة ومعتمدة" بين الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، وإن التنفيذ ينتظر قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب واختيار التوقيت المناسب.

اجتماع عسكري إسرائيلي أميركي

وبالموازاة مع ذلك، التقى قائد "سنتكوم"، الأدميرال براد كوبر، رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير ورئيس الموساد رومان غوفمان، الأربعاء.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن زامير وكوبر أجريا تقييما مشتركا للوضع، بمشاركة قادة العمليات والتخطيط والاستخبارات والقوات الجوية، إلى جانب مسؤولين من الجانبين.

وبحسب بيان الجيش، تناول الاجتماع التطورات الإقليمية والتحديات الأمنية المشتركة، وتعميق التعاون الاستراتيجي والعملياتي، وتعزيز التنسيق والجاهزية للتعامل مع سيناريوهات مختلفة.

اتصالات استخباراتية في واشنطن

وأفادت رويترز بأن غوفمان زار الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، سعيا لإقناع واشنطن بالانضمام إلى هجوم على إيران.

ووفقا للتقرير، التقى رئيس الموساد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون راتكليف ومسؤولين كبارا، وعرض عليهم أحدث المعلومات الاستخباراتية، قبل أن يتوجه إلى ميامي برفقة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.

وأشارت القناة 13 أيضا إلى تقارير خلال الأسابيع الأخيرة عن خلافات بين نتنياهو ورئيسَي الموساد والأركان.

وفي سياق المفاوضات، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، الأربعاء، أن إيران شددت مواقفها في المحادثات مع الولايات المتحدة بعد نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.