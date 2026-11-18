وقال الكوني، في مقابلة خاصة مع "سكاي نيوز عربية"، إن الانقسام بشأن المبادرة الأميركية لا يقتصر على المجلس الرئاسي، بل يمتد إلى مختلف الأطراف السياسية، مشيرا إلى أن "لب الصراع هو المحافظة على المكاسب والمحافظة على النفوذ والمناصب".

وأضاف أن المبادرة الأميركية تحظى بتوافق داخلي وخارجي، معتبرا أنها المسار الأكثر واقعية لإنهاء الانقسام، في ظل غياب بديل قادر على تحقيق وحدة المؤسسات وإجراء الانتخابات.

وأوضح الكوني أن المبادرة تستهدف توحيد السلطة التنفيذية والمؤسسات السيادية، وصولا إلى تشكيل حكومة واحدة ورئاسة واحدة وبرلمان واحد، بدلا من استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي.

خلافات تعرقل الاتفاق

واتهم الكوني الأطراف المتمسكة بالسلطة بعرقلة التوصل إلى اتفاق سياسي، قائلا إن "كل الأسماء التي في السلطة تريد أن تتشبث بما لديها"، مؤكدا أن الصراع على السلطة والمال والنفوذ كان وراء استمرار الخلافات والحروب في البلاد.

وأشار إلى أن المفاوضات الجارية ضمن صيغة "4+4"، التي تضم ممثلين عن طرفي الصراع، اقتربت من التوصل إلى اتفاق بشأن مجلس رئاسي موحد وحكومة، إلا أن أزمة الثقة والخلافات بشأن توزيع الصلاحيات والمناصب السيادية لا تزال تعطل التفاهمات.

وأوضح أن أبرز نقاط الخلاف تتعلق بصلاحيات رئيس الدولة ورئيس الحكومة، ومدى سيطرة القيادة السياسية على المؤسسة العسكرية، فضلا عن الضمانات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق.

وأكد أن الأزمة الليبية سياسية بالدرجة الأولى، وأن توحيد المؤسسة العسكرية يجب أن يأتي بعد التوصل إلى اتفاق سياسي، قائلا إن "الخلاف السياسي هو الذي ولد الانفلات العسكري والأزمة المالية والاقتصادية".

وشدد على ضرورة توحيد القيادة السياسية أولا، قبل الشروع في دمج المؤسسات العسكرية والمالية، بما فيها الجيش والمصرف المركزي.

انتقادات لأداء المجلس الرئاسي

وفي ملف العلاقات الخارجية، انتقد الكوني غياب التنسيق بين المؤسسات الليبية، كاشفا أن الحكومتين لا تطلعان المجلس الرئاسي على نتائج بعض لقاءاتهما واتفاقاتهما الخارجية.

وقال إن هذا الوضع يعكس عمق الانقسام المؤسسي، معترفا في الوقت نفسه بوجود قصور في أداء المجلس الرئاسي وتعاطيه مع الأزمة الليبية.

وحذر من استمرار تعدد مراكز القرار، معتبرا أن غياب موقف ليبي موحد يضعف قدرة البلاد على التعامل مع دول الجوار والمنظمات الإقليمية.

الوجود الجزائري والروسي في الساحل

وفيما يتعلق بالحديث عن وجود قاعدة عسكرية جزائرية شمالي النيجر، استبعد الكوني أن يشكل الوجود العسكري الجزائري تهديدا لليبيا، مؤكدا أهمية احترام الاتفاقيات الثنائية وسيادة الدول.

وأشار إلى أن العلاقات الليبية مع الجزائر والنيجر جيدة، محذرا من حملات التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تسهم في تأجيج الخلافات بين دول الجوار.

أما بشأن الدور الروسي في منطقة الساحل، فقال الكوني إن الوجود الروسي بات أكثر نشاطا في دول المنطقة، خصوصا مالي، بعد تراجع دور مجموعة فاغنر وحلول الفيلق الإفريقي محلها.

وانتقد الدور الذي لعبته فاغنر في النزاعات المسلحة، مشيرا إلى أن تدخلاتها السابقة أسهمت في تأجيج الصراعات الداخلية.

دعوة إلى استراتيجية موحدة لأمن الجنوب

وحذر الكوني من التحديات الأمنية التي تواجه الجنوب الليبي، خصوصا في المناطق الحدودية مع النيجر وتشاد والجزائر، في ظل انتشار الجماعات المسلحة وشبكات تهريب البشر والأسلحة والمخدرات.

وأكد أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعاونا إقليميا بين دول الساحل والصحراء، وإشراك المجتمعات المحلية في الجهود الأمنية والتنموية.

وشدد على ضرورة استعادة ليبيا دورها الإقليمي من خلال رؤية موحدة تجاه الاتحاد الإفريقي وتجمع دول الساحل والصحراء، معتبرا أن استقرار الجنوب يرتبط باستقرار المنطقة بأكملها.

واختتم الكوني بالتأكيد على أن توحيد الدولة الليبية يمثل المدخل الأساسي لمعالجة الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية، واستعادة دور البلاد في محيطها الإقليمي.