وجاء التفجير قبل ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي العثور على نفق قال إنه تابع لحزب الله في منطقة شبعا، وتدميره خلال عملية عسكرية نفذتها قواته في المنطقة، في حين أثارت هذه الرواية اعتراضا من مختار شبعا، الذي نفى وجود أي نفق في أراضي البلدة، مؤكدا أن الموقع الذي تحدث عنه الإسرائيليون لا يمت جغرافيا إلى شبعا.

وبدأت الحكاية مع تداول وسائل إعلام محلية خبرا عن إعلان المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية، عبر منشور مرفق بمقطع فيديو على منصة "إكس"، أن قوات اللواء 810، بالتعاون مع وحدة "يهلوم"، استكملت خلال الساعات الماضية عملية في منطقة جبل الروس بجنوب لبنان، دمّرت خلالها مسارا تحت الأرض قالت إن عناصر من حزب الله استخدموه.

وأضافت واوية أن القوات عثرت داخل المسار على غرف عدة للمكوث والقيادة، زعمت أن عناصر الحزب استخدموها لدفع مخططات تستهدف مواطنين إسرائيليين وقوات الجيش العاملة في المنطقة، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته لإزالة ما وصفته بالتهديدات.

نفي الرواية الإسرائيلية

لكن رواية الجيش الإسرائيلي لم تمر من دون اعتراض محلي.

فقد استنكر مختار بلدة شبعا الحدودية محمد نبعة، في حديث إلى "سكاي نيوز عربية"، ما أعلنه الجيش الإسرائيلي، نافيا وجود نفق في أراضي البلدة، ومشددا على أن المنطقة التي جرى الحديث عنها لا تقع ضمن نطاقها الجغرافي.

وأوضح نبعة أن تسمية "جبل الروس" هي تسمية إسرائيلية، وأن الموقع المقصود يقع بين بلدتي كفرحمام والهبارية، ولا علاقة له ببلدة شبعا، لافتا إلى أن المسافة بين الموقع والبلدة تُقدّر بعشرات الكيلومترات.

وفي المقابل، قال رئيس بلدية الهبارية محمد قاسم أبو عسلي لموقع "سكاي نيوز عربية" أن " ثمة معلومات قديمة لدى البلدية تفيد بوجود نفق في أعالي البلدة، وتحديدا في منطقة تعرف باسم "سراج إبراهيم"، خراج بلدة الهبارية لكنه يعود إلى ما قبل عام 2006، وكان مهجورا وفق المعلومات المتوافرة لديهم".

وأكد أبو عسلي أن "المنطقة التي وقع فيها التفجير مهجورة، وأن أحدا لا يجرؤ على الوصول إليها منذ نحو عامين، أي منذ حرب عام 2024، "معتبرا أن "إسرائيل تعمل على إزالة أي بنية تحتية تعرف بوجودها في تلك المناطق".

ووصف أبو عسلي التفجير بأنه "عنيف جدا"وقال إن "دويه أرعب سكان الهبارية والبلدات المجاورة، وتسبب بتكسر زجاج عدد من المنازل، فيما لا تزال آثار الغبار ظاهرة نتيجة قوة الانفجار الذي هزّ قضاء حاصبيا وقرى العرقوب".

أما مختار الهبارية عرفات عيسى، فأشار في حديثه إلى "سكاي نيوز عربية" إلى أن الأهالي لم يتمكنوا من تحديد طبيعة ما جرى، رغم سماعهم صوت انفجار قوي هزّ المنطقة.

وقال إن التفجير وقع في خراج البلدة، في أعالي الجبال فوق الهبارية، مؤكدا أن أحدا لا يملك معلومات دقيقة عما حصل، نظرا لعدم إمكانية الوصول الى المكان او محيطه وأن ما تتناقله وسائل الإعلام لا يمكن تأكيد صحته في ظل غياب المعطيات الميدانية.

ولفت عيسى إلى أن "الحياة في البلدة تسير بصورة طبيعية، وأن عددا من السكان يواصلون أعمالهم، ولا سيما في معاصر الزيتون، بعيدا عن الموقع الذي وقع فيه التفجير في أعالي الجبال".