وقال متحدث باسم الجيش إن العملية تستهدف "بنية تحتية لحماس" غرب "الخط الأصفر"، الذي يفصل بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة وتلك الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية منذ إعلان وقف إطلاق النار العام الماضي.

وأوضح الجيش، أنه أطلق "عملية دقيقة داخل قطاع غزة غرب الخط الأصفر"، بهدف "إزالة تهديد يطال قواته العاملة في القطاع"، بحسب تعبيره.

وشاهدت صحافية من وكالة فرنس بريس دبابات إسرائيلية تتموضع شرق مخيم النصيرات للاجئين، في وسط قطاع غزة.