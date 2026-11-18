وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن دبابات وجرافات إسرائيلية تقدمت في منطقة عتلة الريس شرقي مخيم البريج، وسط قصف مدفعي وإطلاق نار متواصل.

وذكرت "شبكة قدس" الفلسطينية أن التوغل جاء عقب إعلان الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية في محيط ما يعرف بـ"الخط الأصفر"، وسط قطاع غزة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن العملية تشمل المربعات 660 و661 و666، معلنا إغلاق محور صلاح الدين أمام حركة المرور في نطاق هذه المناطق.

وبحسب الشبكة، يقع المربع 660 شمالي وشمال غربي مخيم البريج، فيما يقع المربع 661 بمحاذاته ضمن نطاق المخيم.

أما المربع 666، فيقع شمالي مخيم النصيرات، ويشمل منطقة الدعوة والمناطق القريبة من وادي غزة جنوبا.