وأضافت المصادر أن الزيدي وافق أيضا على وضع قوات من جهاز مكافحة الإرهاب في حالة تأهب للتعامل مع الطوارئ في المنطقة، وكلف "شرطة الطاقة" بالتمركز عند خطوط نقل النفط.

وكشفت المصادر عن وثيقة موقعة من رئيس هيئة الحشد الشعبي تقترح تكليف اللواءين 72 و79 بتولي المسؤولية في جرف الصخر.

وتأتي هذه المستجدات بالتزامن مع اجتماع أمني عقد، الأربعاء، لبحث تعزيز الأمن والاستقرار في شمال محافظة بابل، خصوصا ناحية جرف النصر، المعروفة أيضا باسم جرف الصخر، بحسب بيان لمكتب القائد العام للقوات المسلحة.

وترأس الاجتماع مدير المكتب، الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، بناء على توجيهات الزيدي، بحضور قيادات من الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي ووزارة الداخلية، إلى جانب قائدي عمليات بغداد وكربلاء.

وأوضح البيان أن المجتمعين اتفقوا على دراسة مقترحات لإعادة الانتشار وتوزيع قواطع المسؤولية، وتنظيم ترتيبات القيادة والسيطرة، وضبط الحدود الفاصلة مع القيادات المجاورة.

كما شملت القرارات والتوصيات حماية أهداف البنى التحتية، وتكثيف الجهد الاستخباري، وتعزيز التنسيق بين التشكيلات الأمنية العاملة في المنطقة.