وذكرت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في بيان ​أنه جرى ضبط أعضاء العصابة في المدينة.

وأظهرت ‌الصور التي نشرتها الإدارة كميات من الحشيش وصناديق وأكياسا شفافة تحتوي ‌على أقراص ‌بيضاء.

وقال اللواء أحمد الشامخ مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في فيديو مصور: "لن نتهاون ‌مع كل من تسول ‌له ⁠نفسه بالعبث بأمن شبابنا أو مستقبل بلدنا".

ووفقا لتقرير للأمم المتحدة صدر في يناير، أصبحت ليبيا مركز ⁠عبور رئيسيا ‌للمخدرات الاصطناعية وغيرها من المواد المخدرة لاستهداف ⁠المتعاطين في الداخل ومناطق أخرى.

وذكر التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني ​بالمخدرات والجريمة إن العصابات ⁠تستغل الوضع ​المضطرب في البلاد منذ عام 2011.