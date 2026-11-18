وأوضح الجيش، في بيان، أن "عناصر حزب الله كانوا يستخدمون النفق وغرف القيادة لتنفيذ هجمات تستهدف المدنيين الإسرائيليين والجنود في المنطقة".

وأظهر مقطع فيديو نشره الجيش الإسرائيلي على منصة "إكس" النفق من الداخل.

وقال، إن جنودا من اللواء 810 نفذوا العملية خلال الساعات الماضية، بالتعاون مع وحدة "يهالوم" المتخصصة في المهام الخاصة بسلاح الهندسة القتالي.

وأضاف الجيش أنه سيواصل العمل لإزالة ما وصفه بتهديدات حزب الله، ومنع الهجمات.

وتشن إسرائيل حربا على لبنان منذ 2 مارس الماضي، بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ على شمال إسرائيل.

واحتلت القوات الإسرائيلية عددا من بلدات جنوب لبنان.

وأعلن في 20 يونيو الماضي عن وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.