وقال قرقاش، في منشور على منصة "إكس": "يعكس هجوم الرئيس الصومالي المنتهية ولايته على الإمارات تقلبات مواقفه وسياساته، ويثير تساؤلات حول تغليب حساباته الشخصية على المصالح الوطنية لبلاده".

وأضاف: "وقفت الإمارات إلى جانب الصومال وشعبه في أحلك الظروف، ويؤسفنا أن تزج الخلافات الداخلية على السلطة بالصومال في مماحكات إقليمية لا تخدم مصالح شعبه وتطلعاته إلى الأمن والاستقرار".

وأكد قرقاش أن علاقة الإمارات بالشعب الصومالي ستبقى "أعمق وأرسخ من الخلافات السياسية العابرة والحسابات الشخصية والطموحات السياسية".