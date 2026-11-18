ورصدت المشاهد كاميرات مراقبة تابعة لقوات أمنية عراقية في المنطقة. وتسلط المشاهد الضوء على كيفية تحرك الصهاريج في منطقة تمر بها خطوط لنقل النفط.

وفي حديثه إلى "سكاي نيوز عربية" من بغداد، قال الكاتب والباحث السياسي نجم القصاب إن حركة ناقلات بهذا الحجم على مدى سنوات تستدعي التحقيق في كيفية مرورها، ومن سهّل ذلك أو امتنع عن الإبلاغ عنها. وقدّر الخسائر الناجمة عن التجاوزات بمئات الملايين من الدولارات.

من صور الأقمار الاصطناعية إلى كاميرات المراقبة

وأوضح القصاب أن وكالة الاستخبارات العراقية رصدت التجاوزات في البداية عبر صور الأقمار الاصطناعية، ثم شُكّلت لجنة تحقيق ضمت ممثلين عن جهات عدة، بينها الحشد الشعبي.

وقال إن إشراك هذه الأطراف كان يهدف إلى تجنب اتهام الحكومة باستهداف الكتائب أو الفصيل المسيطر على المنطقة، وإن مختصين من وزارة النفط رافقوا اللجنة في معاينتها.

وبحسب القصاب، وثّقت المعاينة بالصور ثقوبا في أنابيب النفط، مشيرا إلى أن أحد الخطوط التي تمر بالمنطقة ينقل النفط من البصرة إلى كربلاء.

وأضاف أن جرف الصخر ناحية تابعة لقضاء المسيب في محافظة بابل، وأن موقعها يربط بين أربع محافظات هي بابل وكربلاء وبغداد والأنبار.

ورأى أن نتائج المعاينة زادت من أهمية إخضاع المنطقة لإدارة الدولة، بالنظر إلى موقعها ومرور خطوط النفط فيها.

مرور الصهاريج عبر الحواجز

وربط القصاب استمرار التهريب على مدى سنوات بما وصفه بالتواطؤ والخوف من جهات تمتلك السلاح والنفوذ. وقال إن صهاريج بهذا الحجم لا يمكن أن تتحرك من دون أن يراها أحد أو يتابعها، معتبرا أن التحقيق في كيفية عبورها الحواجز لا يقل أهمية عن توثيق الخروقات في الأنابيب.

وعن وسائل تسهيل المرور، قال القصاب إنها تتم "مرة عن طريق الترهيب، ومرة عن طريق الترغيب"، معتبرا أن الخوف هو العامل الأبرز.

وأوضح أن الترغيب، في تقديره، لا يقتصر على دفع الأموال، بل قد يشمل دعم أشخاص لتولي مناصب أو مساعدتهم في الحصول على فرص استثمارية ومكاسب أخرى.

وفيما يتعلق بإيران، رأى القصاب أنها استفادت خلال السنوات الماضية من نشاط وكلائها ومن التجارة والتهريب عبر العراق لتخفيف أثر العقوبات عليها. لكنه قال إن قدرتها على فرض خياراتها على الفصائل العراقية تراجعت مقارنة بالسنوات السابقة. وطرح هذا التقدير في سياق حديثه عن النفوذ الإيراني، من دون تحديد وجهة الصهاريج التي تظهر في المقاطع.

قرار الزيدي واستعادة الأموال

وأشار القصاب إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي اتخذ إجراءات شملت إقالات وإحالات إلى القضاء على خلفية التجاوزات على المال العام. ونقل عن أحد قياديي الكتائب نفيه التجاوز على أنابيب النفط ورفضه الانسحاب من جرف الصخر.

وقال إن بعض قيادات الإطار التنسيقي سعت إلى ثني الزيدي عن إرسال قوات مشتركة إلى المنطقة، لكنه، بحسب القصاب، ما زال متمسكا بإعادتها إلى إدارة الدولة.

وتوقع القصاب إمكان إرسال ألوية مرتبطة بالعتبتين الحسينية والعباسية برفقة الشرطة الاتحادية، مستبعدا في الوقت الراهن مواجهة مسلحة مع الكتائب.

ورأى أن طهران لا ترغب في صدام بين القوات العراقية والفصائل، في ظل العقوبات والتوتر مع الولايات المتحدة. وشدد على أن المطلوب هو إنفاذ القانون، قائلا إن "القانون يفصل بين الدولة وبين الفوضى".

ووصف القصاب ملف جرف الصخر بأنه امتحان لحكومة الزيدي، لأن نجاحها يتوقف على تنفيذ ما أعلنته بشأن إدارة المنطقة ومحاسبة المتورطين.

ولفت إلى أن وقف التهريب لا يعالج وحده الخسائر التي تكبدها العراق خلال السنوات الماضية، داعيا إلى تتبع الأموال التي جرى استثمارها أو تهريبها إلى الخارج والعمل على استعادتها. وبذلك، يضع نشر المقاطع أمام التحقيق مسألتين: تحديد من سهّل حركة الصهاريج، وكشف الجهات التي استفادت من عائدات النفط المهرب.