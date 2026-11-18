وسجلت المقاطع كاميرات مراقبة تابعة لقوات أمنية عراقية في جرف الصخر، وتقدم توثيقا ميدانيا جديدا لحركة الصهاريج داخل المنطقة، بعد الكشف عن وثائق استخباراتية بشأن عمليات تهريب النفط منها.

وتظهر الفيديوهات مرور صهاريج نفط عبر المنطقة، فيما تشير المعلومات المرافقة لها إلى ارتباط تحركاتها بعمليات تهريب تديرها كتائب حزب الله العراقي.

وثائق استخباراتية

وكانت سكاي نيوز عربية قد حصلت على 19 صفحة من وثائق استخباراتية عراقية مصنفة بدرجة "سري للغاية"، كشفت عن عمليات لتهريب النفط من جرف الصخر، امتد رصدها حتى عام 2026.

وتضمنت الوثائق صورا ملتقطة بالأقمار الاصطناعية تظهر حركة صهاريج نفطية تبلغ سعة الواحد منها 36 ألف لتر، إلى جانب مواقع يشتبه في استخدامها لتخزين النفط، ومنشآت تشبه مصافي صغيرة.

كما حدد التقرير الاستخباري ثلاثة مسارات محتملة لنقل النفط من جرف الصخر باتجاه العاصمة بغداد، وحذر من خسائر اقتصادية جسيمة، مشيرا إلى استمرار عمليات تحميل النفط خلال ساعات الليل.

وأكد مصدر خاص لسكاي نيوز عربية، في وقت سابق، ارتباط عمليات التهريب بكتائب حزب الله العراقي، واتهمها باختراق أنابيب النفط وسحب الخام منها.

تحرك حكومي

وتصاعدت القضية بعدما أعلنت الحكومة العراقية أن لجنة تحقيق عاينت ستة مواقع في جرف الصخر، ورصدت تلاعبا في أنابيب النفط ومحاولات لردم آثاره، إلى جانب وجود مصفاتين وخزانات وصهاريج.

ووجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بإحالة ملف التهريب والمتورطين فيه إلى القضاء، وإشراك هيئة النزاهة في التحقيق.

كما بدأت قوات أمنية عراقية مشتركة التحرك باتجاه جرف الصخر، بعدما وجه الزيدي القوات المسلحة بدخول المنطقة وبسط سلطة الدولة عليها.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي إن السلطات حددت مهلة لخروج كتائب حزب الله من المنطقة، من دون الكشف عن موعد انتهائها.

وتضيف الفيديوهات الجديدة إلى صور الأقمار الاصطناعية والوثائق الاستخباراتية دليلا بصريا من داخل جرف الصخر، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومة العراقية لكشف المتورطين في عمليات التهريب وفرض سيطرة مؤسسات الدولة على المنطقة.