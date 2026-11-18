وقال أستاذ القانون العام في جامعة محمد الخامس بالرباط عباس وردي، في حديثه إلى "سكاي نيوز عربية"، إن مغادرة الدفعة الأولى تعكس، في تقديره، تقدما للدبلوماسية المغربية.

وربط الخطوة بتزايد التأييد الدولي لمقترح الحكم الذاتي، مستندا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي يرى أنه يعزز أولوية الحل السياسي.

من وقف إطلاق النار إلى رهان الحكم الذاتي

ووضع وردي مغادرة الدفعة الأولى في سياق الجهود التي تبذلها الرباط منذ طرح مبادرتها عام 2007. وقال إن المرحلة التي بدأت مع وقف إطلاق النار عام 1991 تفسح المجال، في قراءته، للانتقال إلى بحث تطبيق الحكم الذاتي.

وأشار إلى دور الولايات المتحدة في دعم هذا المسار، معتبرا أن التنسيق بين الرباط وواشنطن ساعد على تعزيز حضور المبادرة في النقاش الدولي.

وقال وردي إن أكثر من 130 دولة تؤيد، وفق تقديره، مشروع الحكم الذاتي بوصفه حلا سياسيا قابلا للتطبيق. واستشهد بافتتاح قنصليات في العيون والداخلة، معتبرا أن الحضور الدبلوماسي في المدينتين يعكس دعما للموقف المغربي.

ووصف الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بأنه "شكل من أشكال تقرير المصير"، مشيرا إلى وجود نماذج للحكم الذاتي في دول أخرى، بينها إسبانيا.

وفي عرضه لخلفية الموقف المغربي، استند وردي إلى روابط البيعة التاريخية بين شيوخ قبائل صحراوية والعرش المغربي، وإلى ما تناولته محكمة العدل الدولية بشأن هذه الروابط.

كما استحضر المسيرة الخضراء في عهد الملك الحسن الثاني، معتبرا أن الرباط تعتمد اليوم على توسيع التأييد الدبلوماسي لمبادرتها والدفع نحو تسوية سياسية.

الترتيبات الميدانية بعد مغادرة البعثة

واستبعد وردي أن تؤدي مغادرة أفراد البعثة إلى فراغ أمني أو إداري، قائلا إن المغرب يمارس سلطته ميدانيا في المناطق التي يديرها، ويتمسك في الوقت نفسه بدور الأمم المتحدة في المسار السياسي.

وأشار إلى أن الترتيبات الميدانية، في تقديره، ستظل مرتبطة بقدرة المغرب على الحفاظ على الأمن والاستقرار ومنع تجدد المواجهات.

واستشهد في هذا السياق بأحداث السمارة، التي قال إنها نوقشت في إحاطة أخيرة لمجلس الأمن، وبالتحرك المغربي في معبر الكركرات.

كما أشار إلى تأكيد الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي جاهزية القوات المسلحة المغربية، معتبرا أن مغادرة البعثة تضع الملف الأمني إلى جانب المسار الدبلوماسي في حسابات الرباط.

الإدارة المحلية وعودة سكان تندوف

وفي الجانب المتعلق بتطبيق الحكم الذاتي، ربط وردي المبادرة بتجربة الجهوية المتقدمة في المغرب، قائلا إن الأقاليم الجنوبية تسجل، بحسب تقديره، نسب مشاركة انتخابية مرتفعة.

واستشهد بتولي شخصية من هذه الأقاليم رئاسة مجلس المستشارين، معتبرا أن المشاركة في مؤسسات الدولة وتدبير الشؤون المحلية يشكلان أساسا للترتيبات التي تدافع عنها الرباط.

وتطرق وردي إلى عودة الصحراويين من مخيمات تندوف، مشيرا إلى دعوة الملك محمد السادس إلى عودة الأهالي إلى مناطقهم. وقال إن مقترح الحكم الذاتي يتيح للعائدين المشاركة في إدارة شؤونهم المحلية ضمن مؤسسات الدولة المغربية.

وبحسب قراءته، فإن أهمية مغادرة الدفعة الأولى من "المينورسو" تتجاوز الترتيبات الميدانية، إذ تنقل الاهتمام إلى قدرة الرباط على تحويل التأييد الذي تقول إنها حشدته إلى تقدم في المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.