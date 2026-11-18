ورجح الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية سرمد البياتي أن تفضي الاتصالات الجارية إلى خروج كتائب حزب الله العراقي إلى قاطع آخر، ودخول وحدات من الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية مكانها، في محاولة لتفادي صدام مسلح.

وقال البياتي، في حديثه إلى "سكاي نيوز عربية"، إنه سأل الجهات المعنية عن سبب منع اللجنة، فأُبلغ بأن التنسيق مع القوات الموجودة في المنطقة لم يحصل، وأن هناك مخاوف على سلامة أعضائها.

وميّز بين غياب التنسيق ورفض منح الموافقة، موضحا أن الرد الذي تلقاه تحدث عن الأول، لكنه عد التبرير غير مقنع، لأن اللجنة تمثل الدولة ووصلت بسيارة رسمية وتحمل كتبا رسمية تبيّن صفتها ومهمتها.

مهلة الجمعة وخيار تبديل القوات

وبحسب البياتي، تنظر الكتائب إلى المهلة والتحرك الحكومي باعتبارهما محاولة لفرض الانسحاب عليها. وقال إن الزيدي حسم قرار إعادة جرف الصخر إلى سلطة الدولة، لكن تداول أنباء عن دخول القوات قبل صدور أمر التنفيذ زاد التوتر.

وأشار إلى صور نُشرت على منصات التواصل لطائرات مسيرة وراجمات قالت الكتائب إنها تملكها، وقرأ نشرها بوصفه إشارة إلى استعداد الفصيل لاحتمال القتال إذا دخلت القوات.

وأشار البياتي إلى أن أحد الخيارات التي طُرحت في الاتصالات كان وقف التصعيد الإعلامي ضد الكتائب تمهيدا للتفاهم على خروجها.

ورجح أن تقوم التسوية على نقل عناصرها إلى قاطع آخر وإحلال وحدات من الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية محلها.

كما لم يستبعد أن تكون الكتائب قد اتخذت قرار الانسحاب من دون أن ترغب في إعلانه.

وفي تعليقه على ما نقلته مصادر عن إحراق مواقع وتفجيرها، قال إن ذلك قد يكون مرتبطا بمغادرتها، من دون أن يقدمه دليلا على تنفيذ الانسحاب.

قرار الكتائب بيد مجلس الشورى

وقال البياتي، نقلا عن أشخاص استفسر منهم عن آلية اتخاذ القرار داخل الكتائب، إن مجلس الشورى هو المرجع الذي يحسم موقفها، ثم يتولى جهازها الإعلامي إعلانه.

ورأى أن إسماعيل قاآني، الذي قال إنه موجود في بغداد منذ اليوم السابق للمقابلة، لا يملك تأثيرا حاسما على قرارها رغم الاتصالات والمقترحات. ولم يجزم بطبيعة دور إيران أو فيلق القدس في جرف الصخر.

وأضاف أن توجيه رئيس هيئة الحشد الشعبي ألوية إلى مغادرة موقع والانتقال إلى آخر، مع حلول وحدات بديلة مكانها، إجراء قانوني يفترض تنفيذه. ولفت إلى أن قنوات الاتصال لا تزال مفتوحة، لكن قبول صيغة الخروج يتوقف، في تقديره، على قرار الكتائب.

مساع سياسية لتفادي المواجهة

ورأى البياتي أن احتمال الملاحقات القضائية في ملفات فساد قد يكون أحد أسباب قلق الكتائب، مشددا على أن الأرقام المالية المتداولة تبقى رهنا بما يثبت أمام القضاء.

وأشار إلى لقاءات يجريها الزيدي مع نوري المالكي وهادي العامري وقوى الإطار التنسيقي بحثا عن مخرج، قائلا إن المالكي يؤيد دخول القوات مع تجنب الصدام.

وأوضح البياتي أن أمر تنفيذ الدخول لم يكن قد صدر حتى وقت المقابلة، وأن الأخبار المتلاحقة على منصات التواصل زادت الالتباس بشأن ما إذا كانت القوات قد دخلت المنطقة فعلا.

وبين قرار الحكومة استعادة السيطرة على جرف الصخر وتمسك الكتائب بقرارها الداخلي، تظل صيغة تبديل القوات، وفق تقديره، المسار الأرجح لتنفيذ الانسحاب وتجنب مواجهة قد تمتد تداعياتها إلى خارج محافظة بابل.