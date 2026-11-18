المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء تركي المالكي،أعلن، الأربعاء، تنفيذ "عملية عسكرية نوعية استهدفت قدرات الميليشيا الحوثية".

وأوضح المالكي أن العملية أسفرت عن تدمير "60 هدفا عسكريا مشروعا" في محافظات صنعاء والحديدة وعمران وصعدة.

وأوضح اللواء تركي المالكي أن العملية النوعية ركزت على إضعاف القدرات الباليستية والطائرات المسيرة، إلى جانب تحييد التهديد البحري.

وأشار إلى أن القوات تمكنت من تدمير أنفاق لمخازن جبلية للصواريخ الباليستية، وورش لتجميع وتخزين الطائرات المسيرة.