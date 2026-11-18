وقال المصدر، إن "إغلاق بعض بوابات المنطقة الخضراء، يأتي في إطار ممارسة أمنية تنفذها الجهات المسؤولة، ولا يتعلق بصدور أي قرار بإغلاق جميع مداخل المنطقة"، بحسب ما نقل موقع "شفق نيوز" العراقي.

وأضاف المصدر مؤكدا أن الإغلاق مؤقت، و"من المحتمل أن تستمر الإجراءات لساعة إضافية قبل إعادة فتح البوابات المشمولة بالممارسة الأمنية".

على صعيد آخر، تستعد القنصلية الأميركية في مدينة أربيل لإجراء اختبارات أمنية خاصة.

ونقلت وسائل إعلام عن مصدر أمني قوله، إن هذه الاختبارات ترتبط بمنظومة جديدة قيد الإعداد، تهدف إلى تطوير القدرات في مواجهة التهديدات والهجمات المفاجئة.

ولم يكشف المصدر عن تفاصيل محددة بشأن هذه المنظومة، أو ما إذا كانت مخصصة لعمليات الرصد والإنذار المبكر، أم لاعتراض الأهداف الجوية.