رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، قالت إن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات طائرات مسيرة معادية.

وقال الجيش الكويتي في منشور له:"أصوات الانفجارات إن سُمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".

وأضاف: "يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

أما وزارة الداخلية البحرينية، فأطلقت تنبيها بوجود خطر، ودعت المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية، "حفاظا على السلامة العامة".

ولاحقا أعلنت الداخلية البحرينية إطلاق تنبيه بـ"زوال الخطر".