وقال ساعر، في بيان نشره على منصة "إكس": "تنظر إسرائيل بأقصى درجات الجدية إلى العقوبات الإضافية التي أعلنتها اليوم حكومة حزب العمال البريطانية".

وأضاف: "كما في السابق، سترد إسرائيل على خطوات الحكومة البريطانية بإجراءات مضادة"، مشيرا إلى أن طبيعة هذه الإجراءات لا تزال قيد الدراسة.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني إدوارد ميليباند، الثلاثاء، فرض أول حزمة من العقوبات على شركات إسرائيلية متورطة في التخطيط لبناء مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية، في خطوة قال إنها تستهدف منع التوسع الاستيطاني الذي يقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين.

وتستهدف العقوبات 8 شركات تعمل في مجالات البناء والتطوير العقاري والهندسة المعمارية، ساهمت في تخطيط أو بناء أو توريد أو تسويق مساكن وبنية تحتية عامة داخل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

كما أعلن ميليباند فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية يمينية متطرفة، على خلفية تورطها في محاولات عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في وقت سابق من الشهر الماضي.

وجاء الإعلان البريطاني قبيل الموعد المقرر لتخصيص مناقصات مشروع استيطاني واسع النطاق في منطقة "إي 1" بالضفة الغربية، والذي يثير مخاوف دولية من تقويض التواصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية وتقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة.

وقال ميليباند إن حماية حل الدولتين تمثل "البوصلة الرئيسية" لسياسة الحكومة البريطانية، مضيفا: "رسالتي بشأن منطقة إي 1 واضحة: لا تقدموا عطاءات، ولا تبنوا، ولا تحققوا أرباحا من تدمير حل الدولتين".

وأضاف أن لندن لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الجهات التي تعرقل وصول المساعدات الضرورية، وتفاقم معاناة المدنيين في قطاع غزة، مؤكدا أن الوضع القائم في الضفة الغربية وغزة "غير مقبول".

وتأتي هذه الخطوة امتدادا لإجراءات بريطانية سابقة، إذ أعلنت لندن في الثامن من سبتمبر توسيع نطاق نظام العقوبات العالمي المتعلق بحقوق الإنسان، إلى جانب إعداد تدابير تستهدف حظر التجارة في السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية.

واتهمت وزارة الخارجية البريطانية الحكومة الإسرائيلية الحالية برفض اتخاذ إجراءات لوقف التوسع الاستيطاني، بل بتسهيله وتشجيعه، مشيرة إلى أن عدد المستوطنات التي حصلت على موافقات خلال السنوات الأربع الماضية تجاوز ما تمت الموافقة عليه خلال العقدين السابقين.